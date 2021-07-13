‘GoBursa’ ile Bursa avucunuzun içinde

Bursa’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dijital platformlarda Bursa’yı vitrine çıkaracak ‘GoBursa’ projesini devreye aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yazılım Şube Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ortaklığında "GoBursa" mobil uygulama projesi hayata geçirildi. Tamamen iç kaynaklar kullanılarak hazırlanan uygulama Yazılım Şube Müdürlüğü personelleri tarafından geliştirildi.

22 kategori 543 mekân

Bursa kent merkezi ve ilçelerindeki kültür ve turizm unsurlarını hedef alan uygulamanın içerikleri Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Uygulama kapsamında tanıtım yazıları, sanal turlar, tanıtım videoları, gezi rotaları ve özgün fotoğraflardan oluşan binin üzerinde özgün içerik bulunuyor. Uygulama içerisinde 22 farklı kategorideki 543 farklı mekan 3963 farklı fotoğraf ile tanıtılırken 141 farklı noktadan oluşan 14 adet gezi rotası yer alıyor, uygulama ve içerikler 2 dilde servis ediliyor.

"GoBursa" uygulaması kent sakinlerinin ve şehir dışından gelen misafirlerin kentin tarihi ve kültürel varlıklarına ait bilgi, fotoğraf, seslendirme, video, konum, sanal tur, canlı kamera görüntüsü gibi içeriklere kolayca ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. "GoBursa" uygulaması kullanıcıların kentte geçirdikleri zamanın kalitesini artırmayı, Bursa’daki tüm kültür mirasların bilinirliğini artırmayı hedefliyor. "GoBursa" uygulaması sayesinde kullanıcılar, kentteki etkinlikler hakkında da bilgi alabiliyor. Uygulamaya App Store ve Google Play platformlarından GoBursa adı ile erişilebiliyor.

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