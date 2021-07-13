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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban mersininde hedef 20 bin ton

İHA

Yaban mersininde hedef 20 bin ton

İnegöl’ün yeni değeri yaban mersininde hasat başladı. 7 yıl önce önder çiftçilerin denemeleri sonucu Tuzla Mahallesinde başlayan yaban mersini serüveni, bu yıl 6 bin ton rekolteye ulaştı. Hasat sezonunun açılışı için Kaymakam Eren Arslan ile birlikte Tuzla Mahallesindeki yaban mersini bahçelerine giden Belediye Başkanı Alper Taban, “Bölgedeki ekilişler tamamlandığında 20 bin kilogram ürün elde edeceğiz. Hasadımızın da çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl'ün yeni marka değerleri arasında yerini alıyor. İlk olarak 7 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni yaban mersini tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Tuzla Mahallesinde Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi de bulunurken, mavi yemişte hasat dönemi de başladı.
TemmuzAğustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini için bugün Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve yaban mersini üreticileri Tuzla Mahallesindeki yaban mersini bahçelerine gitti. Sezonun ilk hasadı protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.
Hasat sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaban mersini hasat sezonunu açıyoruz. Bölgede 7 yıl önce başlayan yaban mersini serüveni bugün gerçekten çok iddialı bir noktaya gelmiş durumda. Pandemi öncesi yapmış olduğumuz yaban mersini festivalini bugün çok daha iyi bir noktaya getirdiğimizi görüyoruz. Burada 700 dekarlık alanda şuanda yaban mersini ekili durumda ve bu yıl itibariyle 6 bin kilogram ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki ekilişler tamamlandığında da 20 bin kilogram ürün elde edeceğiz. Burada köylümüz açısından da çok ideal, ekonomik bir araç olduğunu ifade edelim. Tabi yeni ürün geliştirme çabalarının vermiş olduğu bir sonuç olarak da ifade etmek lazım. Özellikle mahallemizin yaban mersini mahallesi olarak anılması noktasında da çok büyük katkıları olmuştur. İnşallah önümüzdeki günlerde yeniden yaban mersini festivalimizi gerçekleştirerek konuklarımızı şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Hasadımızın da çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kaymakam Eren Arslan ise “Şuanda ilçemizin Tuzla Mahallesinde yaban mersini festivali için bir araya geldik. TemmuzAğustos ayları yaban mersininin hasat dönemi. Yaklaşık 7 yıl önce önder çiftçilerimizin girişimi ile başlayan üretim bugün ciddi bir rakama ulaşmış durumda. Tabi ki bizim amacımız bunu daha da yaygınlaştırmak. Toprak değerleri, rakım ve iklim koşulları uygun olan bütün köylerimizde yaban mersininin alternatif bir ürün olarak yaygınlaşması noktasında bütün ilgili kurumlar çiftçilerimizle sahada çalışıyorlar. Bugün burada rekoltenin de çok iyi seviyede olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.
Yaban mersininin kullanıldığı alanlarla ilgili de konuşan Arslan, “Yaban mersini aslında endüstriyel de bir ürün. Pek çok hastalıkta şifa olarak kullanılan, ilaçlarda kullanılan ve pastacılık sektöründe yoğun kullanılan, birçok alanda değerlendirilebilecek, Pazar payı oldukça geniş, Pazar problemi olmayan ve çiftçilerimiz için de emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir ürün. Amacımız yaban mersini ile İnegöl’ü daha da iyi seviyelere ulaştırmak. Bu konuda çiftçilerimizin gerek teknik anlamda desteklenmesi gerek fidan desteği sağlanması noktasında tüm ilgili arkadaşlarımız sahada çalışıyor” ifadelerinde bulundu.
Öte yandan, İnegöl’deki yaban mersini üretimini Amerika’da tatildeyken televizyondan gören Tulgar ailesi de hasat başlangıcında yaban mersini bahçesine gelerek protokol üyeleriyle beraber meyve topladı. Kendi yaban mersinini toplayan aile, yaban mersini bahçelerinin Amerika’daki bahçelerden daha kaliteli olduğunu, İnegöl’de böyle bir yer olmasının çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

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