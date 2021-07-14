Zirvede ‘AstroFest’ heyecanı Aklı gece gündüz bilimde olanlar Uludağ’da buluşuyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin prestij etkinliklerinden AstroFest2021 bu yıl da gökyüzü tutkunlarını zirvede buluşturacak.

Alanında uzman birbirinden önemli bilim insanlarının katılacağı etkinlik, 202122 Ağustos tarihlerinde Uludağ’da yapılacak. Bu yıl etkinlik programında astronomi söyleşileri, teleskopla gökyüzü gözlemleri, atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, birbirinden eğlenceli ve eğitici bilim gösterileri var.

Uzay’a dair her şey

Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans vereceği Türkiye’nin en önemli astronomi etkinliklerinden biri olan AstroFest2021’e katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gökcisimlerini inceleyebilecek, Satürn, Jüpiter ve Ay’ı gözlemleyebilecek. Perseid gök taşı yağmuruna tanıklık edecek olan astronomi tutkunları, takımyıldızlarını da görme fırsatı yakalayacak. Bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimleri Uludağ’da buluşturacak olan etkinliğe katılmak isteyenler http://uludagastrofest.com ya da www.bursabilimmerkezi.org web adreslerini ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

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