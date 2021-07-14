Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü, itfaiye ekipleri çıkardı

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Bursa'da fark edildiğini anlayan hırsız kaçmaya çalışırken bahçeye düştü. İtfaiye ve polis ekipleri yaralı hırsızı uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarmayı başardı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi Çinko Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eve hırsızlık için giren hırsız ev sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Bu sırada yüksekten bahçeye atlayan hırsız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hırsız olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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