Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü, itfaiye ekipleri çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü, itfaiye ekipleri çıkardı

İHA

Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü, itfaiye ekipleri çıkardı

Bursa'da fark edildiğini anlayan hırsız kaçmaya çalışırken bahçeye düştü. İtfaiye ve polis ekipleri yaralı hırsızı uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarmayı başardı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi Çinko Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eve hırsızlık için giren hırsız ev sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Bu sırada yüksekten bahçeye atlayan hırsız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hırsız olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
YEREL HABERLER Bursa’nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu ...
Büyükşehir’in şampiyonu Spor İşleri2
YEREL HABERLER Büyükşehir’in şampiyonu Spor İşleri2
Furkan Emre Ünver: “Gelecek sezon forma savaşına hazırım”
YEREL HABERLER Furkan Emre Ünver: “Gelecek sezon forma savaşına ...
Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı Tanır: ‘’Çanakkale ruhuyla, hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazılmıştır’’
YEREL HABERLER Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı Tanır: ‘’Çanakkale ...
Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona virüs vakası yok
YEREL HABERLER Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona ...
Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Bursa'da 6 ayda 35 kişi ölürken 3 bin 729 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı Alkollü ...
Nilüfer’de aile içi şiddetsiz iletişim yolları konuşuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de aile içi şiddetsiz iletişim yolları ...
Nilüfer Belediyesi'nden Halk Eğitim Merkezi'ne destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi'nden Halk Eğitim Merkezi'ne destek
Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz
YEREL HABERLER Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz
Bursa’da cezaevinde şiir buluşması
YEREL HABERLER Bursa’da cezaevinde şiir buluşması
Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili "Amperino" İnegöl'de elektrikli otomobil üretilecek İki sanayi devi üretecekleri "Amperino" isimli elektirikli aracın marka tescil belgesini aldı Saloni ve Erhun Metal, şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretecek
YEREL HABERLER Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili ...
Akademide edebiyat ve şiir heyecanı
YEREL HABERLER Akademide edebiyat ve şiir heyecanı
Zirvede ‘AstroFest’ heyecanı Aklı gece gündüz bilimde olanlar Uludağ’da buluşuyor
YEREL HABERLER Zirvede ‘AstroFest’ heyecanı Aklı gece gündüz bilimde ...
Kurban etini 1 gün bekletin
YEREL HABERLER Kurban etini 1 gün bekletin
Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine caraskal düştü Bankamatikten para çekerken üzerine caraskal düştü
YEREL HABERLER Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine ...
İznik’e Sağlıklı Yaşam Merkezi
YEREL HABERLER İznik’e Sağlıklı Yaşam Merkezi
Osmangazi’nin her köşesinde ayrı hizmet Hüdavendigâr’a değer katan yatırım
YEREL HABERLER Osmangazi’nin her köşesinde ayrı ...
Ahşap palette kalitenin adı TR-PAL
YEREL HABERLER Ahşap palette kalitenin adı TR-PAL
Yaban mersininde hedef 20 bin ton
YEREL HABERLER Yaban mersininde hedef 20 bin ton
‘GoBursa’ ile Bursa avucunuzun içinde
YEREL HABERLER ‘GoBursa’ ile Bursa avucunuzun içinde
Bu ekipten uçan da kaçamıyor Kurban yerlerinde karasinek mücadelesi
YEREL HABERLER Bu ekipten uçan da kaçamıyor Kurban yerlerinde ...
TÜGİAD Başkanı Çevikel: “Firmalarımız zoru başarıyor”
YEREL HABERLER TÜGİAD Başkanı Çevikel: “Firmalarımız zoru başarıyor”
Emin Adanur: “Hepiniz kaçacak yer arayacaksınız”
YEREL HABERLER Emin Adanur: “Hepiniz kaçacak yer arayacaksınız”
Bursa'da midibüs dereye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da midibüs dereye uçtu: 1 yaralı