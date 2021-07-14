Matlı'dan 15 Temmuz mesajı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 15 Temmuz’da hainlere karşı Türk milletinin gösterdiği kahramanlığın hafızalardan silinmeyeceğini belirterek, “Şanlı Türk milleti, tarihinden aldığı güçle milli irade dışında bir seçeneğe boyun eğmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin o gece sergilediği kahramanlığın asla unutulmadığını söyleyen Başkan Özer Matlı, mesajında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan FETÖ mensubu hainlerin kalkıştığı darbe girişimi, milletimizin direnişiyle 24 saat geçmeden kontrol altına alınırken, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde ilk andan itibaren 365 oda ve borsamızla birlikte bu alçak girişimin karşısında, milletimizin yanında olduğumuzu en yüksek sesle ifade ettik. 15 Temmuz’da vatanı için milletimizin göstermiş olduğu kararlılık ve kahramanlık, şanlı Türk tarihine unutulmaz bir demokrasi zaferi olarak yazılmıştır.”

“Türkiye, tarihte olduğu gibi bu imtihanı da güçlenerek atlattı”

15 Temmuz darbe girişiminin tarihimiz açısından bir mîlât olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “Geçmişi kahramanlık destanlarıyla dolu olan milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir destan daha yazmış ve tüm dünyaya demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe boyun eğmeyeceğini, gücünü sandıktan almayan bir iradeyi asla kabul etmeyeceğini göstermiştir. Türk milleti, 251 şehit verdiği o karanlık gecede darbe defterini hiç açılmamak üzere kapatmıştır. Tarihte birçok kez olduğu gibi bu sınavdan da gücüne güç katarak çıkan milletimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde, Türk iş dünyası olarak hiç durmadan üretmeye ve ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz milli direnişinin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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