Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar kamerada

DHA

Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar kamerada


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da yol kenarında yürüyen Vedat Buğdaycı'ya (37) otomobille çarpan 3 kişi, daha sonra da dövdü. Eski sevgilisi Z.A.´nın ailesi tarafından darp edildiğini ileri süren Buğdaycı´ya otomobilin çarptığı ve içindekilerin Buğdaycı´yı dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edenlerin öldüğünü düşündükleri için kendisini bıraktığını söyleyen Buğdaycı, "Arabayla bana vurdular, tuğlaların üzerine fırladım. Sonra da kafama sallama diye tabir edilen bıçaklarla vurdular. 'Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş" dedi.
Bursa´da, yaklaşık 1,5 yıldır  birlikte olduğu kız arkadaşı Z.A.´dan 6 ay önce ayrılan Vedat Buğdaycı ile kızın babası N. A. ve ağabeyi R.A. arasında husumet oldu. İddiaya göre, baba N. A., Vedat Buğdaycı´nın eniştesinin üzerine olan evi ve iş yerini değerinin altında bir fiyata kendilerine devretmesini ve kentten ayrılmasını istedi. Evini ve iş yerini devretmek istemeyen enişte ile N.A. arabulucularla bir araya geldi ancak husumet barışla sonlanmadı.
OTOMOBİLLE TAKİP EDİP, ÇARPTILAR 
1 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi´nde bulunan evinden yaya olarak ayrılan Vedat Buğdaycı yaklaşık 10 dakika sonra takip edildiğini fark etti. Buğdaycı, 11 Eylül Bulvarı´na çıkarak iş yerine yöneldi. Ancak bu sırada karşı yönden hızla gelen bir otomobil manevra yaparak yol kenarında yürüyen Vedat Buğdaycı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Buğdaycı, yol kenarındaki bir inşaatın önünde istiflenmiş halde bulunan tuğlalara çarparak yere düştü. Bunun üzerine otomobilden inen ve Z.A.´nın babası N. A., ağabeyi R. A. ve amcası F. A. olduğu iddia edilen 3 kişi yerde acı içinde kıvranan Buğdaycı´yı taş, sopa ve bıçakla öldüresiye darp etti. Saldırganlar bir süre sonra aynı otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
OTOMOBİLLE ÇARPIP DARP ETME ANLARI KAMERADA
Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin manevra yaparak yol kenarında yürüyen Buğdaycı´ya çarptığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle Buğdaycı´nın havalanarak yol kenarındaki tuğlalara çarpması ve ardından yere düşmesi,  otomobilden inen 3 kişinin Buğdaycı´yı dövdüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
10 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI
Kanlar içinde yerde yatan Vedat Buğdaycı´yı görenler yardıma koşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Buğdaycı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vedat Buğdaycı yoğun bakımda 10 gün süren yaşam savaşını kazandı. Kafasına toplam 42 zımba dikiş atılan Buğdaycı, saldırganların kendisini öldüğünü düşünerek bıraktığını belirtti.
3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri çevrede geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki vatandaşların ve Buğdaycı´nın ailesinin ifadesine başvuran ekipler N. A., R.A. ve F. A.´yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
"BU ÖLDÜ" DİYEREK BENİ BIRAKTILAR
Husumetlilerinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve olay yerinde de öldüğünü düşünerek bıraktıklarını ifade eden Vedat Buğdaycı, "Dükkanıma giderken 3-5 araba beni bekliyordu. Arabayla bana vurdular, tuğlaların üzerine fırladım. Sonra da kafama sallama diye tabir edilen bıçaklarla vurdular. 'Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş. Devlet bize yardımcı olsun. Beni orada öldü, diye bıraktılar, Allah beni korudu ben ölmedim. 10 gündür hastanede yatıyorum" dedi.
'BURSA´DAN GİT YOKSA SENİ ÖLDÜRTECEĞİZ'
Husumetlilerinin, eniştesinin evini ve iş yerini kendilerine devretmesini istedikleri için saldırıya uğradığını ortada namus meselesi olmadığını iddia eden Buğdaycı, şunları söyledi:
"Ben evlenmek amacıyla Z.A.´ya yaklaştım. Sonra bana ailesi dedi ki 'Bu işi namus meselesine dökeceğiz, seni de öldürteceğiz. Ya malınızı mülkünüzü bize verin ya da biz namusumuza baktı diyeceğiz' Bana Z.A.´nın 'Numarasını sil' dediler 'Tamam sileceğim' dedim, ardından da ablanın oturduğu evi bize vereceksin, dediler. Ben eniştemin evi olduğu için veremeyeceğimi söyledim, onlar da namus meselesi güdeceklerini söylediler. Bunlar beni zaten ölümle tehdit ediyordu. 'Bursa´dan git yoksa seni öldürteceğiz. Bursa´da biz kime ne söylersek o olur' dediler. Z.A. kendi isteğiyle her gün yanıma geliyordu. Onu arabayla gezdirmemi istiyordu, ben de gezdiriyordum. Her gün benden 50-100 TL para alıyordu evdeki ailesine de her gün sigara alıyordum. Bana, 'Bu benim kocam, her yere götürür' diyordu. Sonra biz evlenmeye karar verdik. Ancak ailesi demiş ki 'Bunun evi, arabası yok. Bu çocukla birlikte olma biz bunun 50 bin TL parasını alalım. Bu zaten korkar Diyarbakır´a gider. Gitmezse de ölümle tehdit ederiz.' Beni öldü diye kenara atmışlar. 'Biz aşiretiz, kimse bizle baş edemez. Ya buraları terk et yoksa seni öldüreceğiz' dediler."
'NAMUS KAVRAMI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BİR EYLEM TESPİT EDEMEDİK'
Vedat Buğdaycı´nın avukatı Tuncay İlçim de yazılı açıklama yaparak, olayın namus meselesinden farklı bir boyutta olduğunu belirterek, "Adli tahkikat dosyalarına yansıyan tüm mesajlaşma, video ve ses kayıtları tetkik edildiğinde namus kavramı içerisinde değerlendirilebilecek bir eylem tespit edemedik. Farazi kavramlar üretilerek hadisenin gayrimenkul pazarlıkları ve tapu devirlerine yönelik tehdit, baskı ve cebre dönüştürülmesi ayrıca düşündürücüdür. Devletin tüzel kişiliği ve hukukuna saygı göstermeyen taraflara bu saatten sonra yetkili mercilerin de saygı göstermeyeceği kanaatindeyim. Adli mercilere somut delilleri ile yansımamış ve farklı şekilde aksettirilmiş çokça konu var, bu veriler delilleri ile birlikte ibraz edildiğinde gerekli yasal yaptırımların olması gerektiği şekilde uygulanacağını umuyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-07-14 13:16:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
YEREL HABERLER AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
Avukattan '14 milyon liralık sanal para vurgunu' suç duyurusu
YEREL HABERLER Avukattan '14 milyon liralık sanal para vurgunu' suç ...
Damada cenaze töreni
YEREL HABERLER Damada cenaze töreni
Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor´da
YEREL HABERLER Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir ...
Damadın üzerine yumurta kırdılar, saman döktüler
YEREL HABERLER Damadın üzerine yumurta kırdılar, saman döktüler
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü, itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark ...
Bursa’nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
YEREL HABERLER Bursa’nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu ...
Büyükşehir’in şampiyonu Spor İşleri2
YEREL HABERLER Büyükşehir’in şampiyonu Spor İşleri2
Furkan Emre Ünver: “Gelecek sezon forma savaşına hazırım”
YEREL HABERLER Furkan Emre Ünver: “Gelecek sezon forma savaşına ...
Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı Tanır: ‘’Çanakkale ruhuyla, hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazılmıştır’’
YEREL HABERLER Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı Tanır: ‘’Çanakkale ...
Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona virüs vakası yok
YEREL HABERLER Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona ...
Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Bursa'da 6 ayda 35 kişi ölürken 3 bin 729 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı Alkollü ...
Nilüfer’de aile içi şiddetsiz iletişim yolları konuşuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de aile içi şiddetsiz iletişim yolları ...
Nilüfer Belediyesi'nden Halk Eğitim Merkezi'ne destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi'nden Halk Eğitim Merkezi'ne destek
Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz
YEREL HABERLER Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz
Bursa’da cezaevinde şiir buluşması
YEREL HABERLER Bursa’da cezaevinde şiir buluşması
Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili "Amperino" İnegöl'de elektrikli otomobil üretilecek İki sanayi devi üretecekleri "Amperino" isimli elektirikli aracın marka tescil belgesini aldı Saloni ve Erhun Metal, şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretecek
YEREL HABERLER Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili ...
Akademide edebiyat ve şiir heyecanı
YEREL HABERLER Akademide edebiyat ve şiir heyecanı
Zirvede ‘AstroFest’ heyecanı Aklı gece gündüz bilimde olanlar Uludağ’da buluşuyor
YEREL HABERLER Zirvede ‘AstroFest’ heyecanı Aklı gece gündüz bilimde ...
Kurban etini 1 gün bekletin
YEREL HABERLER Kurban etini 1 gün bekletin
Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine caraskal düştü Bankamatikten para çekerken üzerine caraskal düştü
YEREL HABERLER Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine ...