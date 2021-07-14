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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini sürdürdü

İHA

Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini sürdürdü

Kadavradan organ bağışında 9 yılda 8 defa Türkiye birincisi olan Bursa Bölgesi, pandemi döneminde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kadavradan organ bağışında birinciliğini sürdürüyor. 2019 yılında hizmet vermeye başlayan Bursa Şehir Hastanesi ise tüm şehir hastaneleri içinde kadavradan en çok donör çıkararak birinci sırada yer aldı.
Bursa Bölgesi’nin yaptığı organ bağış çalışmalarıyla organ bağışına yıllardır öncülük etmeye ve ülkemizin gururu olmaya devam ettiğini söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Dr. Yavuzyılmaz, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Düzce ve Bilecik illerinin yer aldığı Bursa Bölge’sinin pandemi sürecinde beyin ölümü tespiti ve aile bağış oranlarında azalma olmasına rağmen liderliğini korumaya devam ettiğini açıkladı. 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de milyon nüfus başına düşen kadavra donör sayısı (pmp) 1,6 iken, Bursa bölgesinde bu oranın 5,5 olduğunun altına çizen Dr.Yavuzyılmaz, “Bu yılın ilk 6 aylık donör sayılarına bakacak olursak; yine Türkiye genelinde gerçekleşen toplam 139 donör’ün 32’si Bursa Bölgesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Türkiye genelinde kadavradan aile bağış oranı yüzde 21 iken Bursa’da bu oran yüzde 39. Bu da bölge halkının yardımseverliğini ve organ bağışındaki hassasiyetini göstermektedir” şeklinde konuştu.
Bursa Şehir Hastanesi’nin hem pandeminin hem de nakil bekleyen hastaların umudu olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Geçen yıl hastane bünyesinde gerçekleştirilen organ nakil çalışmaları neticesinde 8 donör bildirimi yapıldı. Bu sayede ülkenin çeşitli yerlerinde nakil olmayı bekleyen onlarca hastanın yeniden hayata tutunması sağlanırken Bursa Şehir Hastanemiz donör bildiriminde Türkiye genelindeki şehir hastaneleri arasında zirvede yer aldı” ifadelerini kullandı.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de organ ve doku bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Dr. Yavuzyılmaz, “Biz de aşılama ile pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte organ bağışına yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalara hız verdik. Hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışının yapılmasına her zaman ihtiyaç duymaktayız. Yapılan bağışların sayısının azalması birçok hastanın organ nakli yapılmadan vefat etmesine sebebiyet veriyor. İnsanlarımızın bu noktada hassasiyetle davranacağına, özellikle ölen yakınlarının organlarını bağışlama noktasında bir gün kendilerine ya da bir yakınlarına organ ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket edeceklerini inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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