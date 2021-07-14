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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oylat Türkiye’nin termal turizm markası

İHA

Oylat Türkiye’nin termal turizm markası

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti ilçe Başkanı ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi ve Ev İnegöl Mobilya Alışveriş Merkezi ile Oylat’ta temaslarda bulundu. Milletvekili Esgin, “Oylat sadece İnegöl ve Bursa’nın değil Türkiye’nin bir termal turizm markası. Bin yatağın üzerinde kapasitesiyle dünyada da bilinen bir sağlık merkezi” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bir dizi inceleme ve ziyaret için İnegöl’e geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri nezaretinde gün boyu İnegöl’de temaslarda bulunan Milletvekili Esgin sırasıyla; İlçe Sağlık Müdürlüğü, İnegöl Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Ev İnegöl Mobilya Alışveriş Merkezi ve Oylat ziyaret edildi.
Milletvekili Esgin ve beraberindeki heyetin ilk durağı İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu. Burada özellikle covid19 ve aşılama çalışmalarıyla ilgili veriler hakkında bilgi alındı. Ardından İnegöl Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesi ziyaret edildi. Buralarda da hem tedavi olmak için gelen vatandaşa geçmiş olsun dilekleri iletildi hem de kurumların çalışmalarına dair brifing alındı. Milletvekili Esgin ve beraberindeki heyet sağlık kurumlarının ardından Ev İnegöl Mobilya Alışveriş Merkezi’ni ziyaret etti. Burada mobilyacı esnafına hayırlı işler dileklerini ileten heyet, sektörle ilgili de bilgiler aldı. Ev İnegöl Mobilya Alışveriş Merkezi’nin İnegöl’e kattığı değerden dolayı da teşekkür edildi.
Heyetin son durağı Oylat oldu. Burada hem Oylat pazarındaki esnaf ziyaret edildi hem de oteller ve bölgede incelemeler yapıldı. Gün boyu yapılan ziyaretlere ilişkin burada açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün şehrimizde ve Oylat’ta çok değerli Milletvekilimiz Mustafa Esgin Bey ile AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş, yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte esnaf ziyaretleri, sağlıkla ilgili konular ve bir dizi belirli inceleme ve ziyaretlerde bulunduk. Şuanda Oylat’tayız. Burayı şuan yaşayan bir organizma gibi düşünürsek; doğa harikası, havasıyla, suyuyla burada uzun yıllardan beri misafirlerimizi ağırlıyoruz. Buranın gelişimi noktasında da kıymetli vekilimizle değerlendirmelerde bulunduk. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise “Bugün İnegöl’deyiz. Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte sağlık ağırlıklı bir program gerçekleştirdik. Sağlık kurumlarımızı, hastalarımızı, meslektaşlarımızı ziyaret ettik. İnegöl’deki sağlık altyapımız için çok şey yaptık. Bundan sonra neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Şuanda da Oylat’tayız. Oylat sadece İnegöl ve Bursa’nın değil Türkiye’nin bir termal turizm markası. Bin yatağın üzerinde kapasitesiyle Dünyada da bilinen bir sağlık merkezi” dedi.
Her zaman bu vizyonun destekçisiyim
Sağlık turizminin öneminden de söz eden Esgin, “Sağlık turizmi diye bir olgu var. 400 milyar doların üzerinde bir ticari hacme sahip olan bu sektörden İnegöl olarak, Oylat olarak, Türkiye olarak ne kadar pay alabiliriz bunun çalışmaları içerisindeyiz. Burada çok olağan üstü bir atmosfer var. Sadece termal suyun çıkması olarak, o suyun nitelikleri olarak ifade edilmiyor bu. Çevresindeki güzellikleriyle, mağarasıyla ve yeni yaptığımız yürüme yoluyla gerçekten bir doğa harikası içerisinde bu termal tesislerin varlığını ortaya koymak durumundayız. Dünya çapında önemli termal turizm merkezleri var. Ben Çek Cumhuriyeti’nde Karlovy Vary’i gördüm. İlk gördüğümde aklıma Oylat geldi. Burası aslında Karlovy Vary’nin küçük bir örneği. Tabi biz sağlık turizminde diğer turizm çeşitlerimizden çok daha nitelikli bir turizm hareketini ortaya koyma niyetindeyiz. Güney Sahillerimizde bir turist 650 dolar bırakırken, sağlık turisti 8 bin dolar bırakıyor. Biz sanayide, tarımda, turizmde hep katma değerin peşinde olmamız gerekiyor. Kaynaklarımız çok zengin. Bursa’nın da doğusunda, batısında bütün bu kaynakları ülke ekonomisine kazandırmak, yerinden bir ihracat kalemi olarak bunları değerlendirmek, 12 ay turizm yapılan bir sektör olması hasebiyle de bunu değerlendirmek durumundayız. Ben bu vizyonu ortaya koyduğu için Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve İnegöl’de yaşayan müteşebbis halkımıza teşekkür ediyorum. Ben de onları temsil eden bir Milletvekili olarak her zaman bu vizyonun yanında olduğumu, katkı sağlama niyetimi paylaşmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

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