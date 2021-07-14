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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi

İHA

Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını, sağlık koşullarına, çevre temizliğine ve dini hükümlere uygun bir şekilde kestirebilmeleri için gerekli hazırlıkları yaptı.
Nilüfer Belediyesi Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklarını tamamladı. Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde Nilüfer Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.
Nilüfer’de büyükbaş ve küçükbaş kurban satışı ve kesimi bu yıl da Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda yapılacak. Kurban satış yeri olarak gösterilen ve izin verilen yerlerin haricinde herhangi bir noktada satış yapılmasına izin verilmeyecek. Vatandaşlar, İhsaniye, Ataevler, Karaman, Konak, Beşevler, Kültür, Cumhuriyet (Gazi), Esentepe, Çamlıca, Altınşehir, 100. Yıl, Fethiye, Görükle, Göçmen Konutları, Akçalar pazaryerleri ile Hasanağa TOKİ kesim yeri, Görükle şantiye, Kayapa (Fen İşleri Otoparkı) ve Gölyazı Balık Mezatı’nda, kendi imkanlarıyla kesim yapabilecek. Pandemi kuralları kapsamında kesim alanlarına sadece hisse sahipleri alınacak ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması istenecek.
Nilüfer Belediyesi, kesim yerlerinde kurban kesimi yapan vatandaşlara poşet, eldiven, ıslak mendil ve kurban kesim broşürü bulunan paketleri dağıtacak. Belediye ekipleri sokak aralarında denetimsiz ve kontrolsüz kurban satışına ve kesimine izin vermeyecek.
Alaaddinbey’de kesim üç gün sürecek
Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda bayramın ilk üç gününde, hazırlanan diğer kesim noktalarında bayramın birinci gününde kesim hizmeti verilecek. Kurban kesim hizmetleriyle ilgili olarak bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 444 16 03 numaralı telefondan, Alaaddinbey Hayvan Pazarı’na da 413 32 61 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilecek. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre koşullarına uygun kesim yaptırabilmeleri için gerekli tüm önlemleri alırken, belirlenen kesim noktalarında gerekli ekipman ve temizlik personeli de bulundurulacak.
Açık alanda kurban kesimine ceza
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen kesim yerleri dışındaki açık alanlarda kurban kesilmemesi için denetim yapacak. Açık alanlarda kesim yapanlara gerekli cezai işlemler uygulanacak.
Kurban bayramı süresince Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri görev başında olacak. Vatandaşlar bayramda 246 73 65444 16 03 numaralı telefonlardan ekiplere ulaşarak şikayetlerini iletebilecek. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Kurban Bayramı boyunca çöp toplama işlemini sürdürerek görev başında olacak.

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