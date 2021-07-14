Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da

DHA

Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da


Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) TFF 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Antalyaspor'dan defans oyuncusu Batuhan Berkay Fındık´ı kadrosuna kattı.
TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Batuhan Berkay Fındık ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Antalyaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki Batuhan Berkay Fındık, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 25 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-07-14 13:39:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dörtnala kaçış kamerada
YEREL HABERLER Dörtnala kaçış kamerada
Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi
Hırsızlık şüphelilerinin polisten at arabasıyla kaçışı kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinin polisten at arabasıyla ...
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Oylat Türkiye’nin termal turizm markası
YEREL HABERLER Oylat Türkiye’nin termal turizm markası
Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar ...
Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini ...
Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
YEREL HABERLER AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
Avukattan '14 milyon liralık sanal para vurgunu' suç duyurusu
YEREL HABERLER Avukattan '14 milyon liralık sanal para vurgunu' suç ...
Damada cenaze töreni
YEREL HABERLER Damada cenaze töreni
Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor´da
YEREL HABERLER Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir ...
Damadın üzerine yumurta kırdılar, saman döktüler
YEREL HABERLER Damadın üzerine yumurta kırdılar, saman döktüler
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark edildiğini anlayan hırsız bahçeye düştü, itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı Fark ...
Bursa’nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
YEREL HABERLER Bursa’nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu ...
Büyükşehir’in şampiyonu Spor İşleri2
YEREL HABERLER Büyükşehir’in şampiyonu Spor İşleri2
Furkan Emre Ünver: “Gelecek sezon forma savaşına hazırım”
YEREL HABERLER Furkan Emre Ünver: “Gelecek sezon forma savaşına ...
Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı Tanır: ‘’Çanakkale ruhuyla, hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazılmıştır’’
YEREL HABERLER Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı Tanır: ‘’Çanakkale ...
Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona virüs vakası yok
YEREL HABERLER Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona ...
Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Bursa'da 6 ayda 35 kişi ölürken 3 bin 729 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yollar kan gölü, 6 ayda 945 can kaybı Alkollü ...
Nilüfer’de aile içi şiddetsiz iletişim yolları konuşuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de aile içi şiddetsiz iletişim yolları ...
Nilüfer Belediyesi'nden Halk Eğitim Merkezi'ne destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi'nden Halk Eğitim Merkezi'ne destek