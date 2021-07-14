Teknoloji Fen Koleji’nde görkemli mezuniyet

Özel Teknoloji Fen Koleji’nde eğitim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 8. sınıf öğrencileri, Özlüce kampüsünde düzenlenen geleneksel mezuniyet töreniyle liseye yelken açtı.

Eğitimde 4. mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Müge Düşmez, “Neyin iyi neyin kötü olduğunu öğreterek sizleri hayata hazırladık. Her şeyden önce iyi insan olmanız sizlere yetecektir. Bunun yanı sıra, çalışmanın alın teriyle ekmeğinizi kazanmanın en güzel şey olduğunu hiç bir zaman unutmayın. Yaptığınız işi en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışın” dedi.

Öğrencilerin, derslerindeki başarıları kadar hayatta da başarılı olması adına çalıştıklarını belirten Müge Düşmez, “Öğrencilerimizin fen bilgisinde, matematikte olduğu gibi, hayatta da davranış biçiminde de başarılı olsunlar. Biz bunu yapmaya çalıştık. Asıl matematikteki, fendeki rekorları, çocuklarınızın davranışlarıyla süsledik. Bu saatten sonra ödül zamanıdır” diye konuştu.

Okul birincisi Yusuf Tunca öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ettikten sonra, "Tüm arkadaşlarıma ve bizden sonra yerimize alacak kardeşlerime eğitim hayatında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından mezuniyet belgelerini takdim edildi. Müzik grubunun sahne aldığı görkemli gecede Mezuniyet töreni için hazırlanan pasta öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından kesildi. Renkli görüntülerin yaşandığı mezuniyet töreni, müzik dinletisi ile son buldu.

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