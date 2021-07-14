Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı

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Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. Kuvvet çalışması yapan yeşilbeyazlı takımda, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavilerine devam edildi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salonda kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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