Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı, Yaprak Sokak, Nenehatun Caddesi, Işıktepe Caddesi, Nilüfer Hatun Caddesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi ve Nil Sokak arasında kalan bölge ile Barış Mahallesi Sedir Sokak, Basın Sokak ve civarında, 16.07.2021 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

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