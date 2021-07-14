“Oyuncakçı abi” Mustafakemalpaşa’da

Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz’ın 45 yıl önceki çocukluk hayâli için çıktığı yoldaki durağı Mustafakemalpaşa oldu.

Muhsin Şaşmaz, içi oyuncuk ve kitap dolu olan karavanı ile İlçeye bağlı Ovaazatlı, Ormankadı ve Çeltikçi mahallelerinde bulunan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırları ziyaret etti ve çocuklara çeşitli oyuncak ve kitap hediye etti. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ahmet Beygirci, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir tarafından karşılanan Şaşmaz ilk olarak Ovaazatlı Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçilerin bulundukları alana giderek çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.

Karşılamadan sonra Ovaazatlı Mahallesi’ndeki ziyarete Başkan Mehmet Kanar da eşlik etti. Hayırsever iş adamı ile çocuklara hediyelerini takdim eden Kanar “Muhsin bey çok güzel bir yola çıkmış, bugünkü durağının ilçemiz olması bizi mutlu etti. Tarafımıza düşen bir görev olduğunda her zaman kendisinin yanında olacağımızı belirterek teşekkür ederim” dedi.

“Oyuncaklar Muhsin Abiden” adını verdiği bir karavan tasarlayan Şaşmaz, “Oyuncaksız çocuk kalmasın” sloganı ile karavana doldurduğu yüzlerce oyuncakla mahalle mahalle, köy ulaşabileceğim ne kadar yer varsa dolaşmaya devam edeceğini belirtti.

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