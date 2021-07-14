Osmangazi’den ‘kurban’ broşürü Osmangazi’de kurban kesim yerleri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’den ‘kurban’ broşürü Osmangazi’de kurban kesim yerleri belli oldu

İHA

Osmangazi’den ‘kurban’ broşürü Osmangazi’de kurban kesim yerleri belli oldu

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve güvenli geçirebilmeleri, kurbanlıklarını güvenle alıp temiz ve hijyenik ortamlarda kesebilmelerini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kurban alımsatım ve kesim yerleri ile sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlarda vatandaşlar, el broşürü ile bilgilendiriliyor.
Veysel Karani Mahallesi’nde 60 bin metrekare alan üzerine Türkiye’nin en modern ‘Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Yeri’ni inşa ederek geçtiğimiz yıl hizmete açan Osmangazi Belediyesi, vatandaşlarını kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisi’nin yoğun talep gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her anlamda örnek tesisimizde bu yıl özellikle büyük baş hayvan satışı için ilave padoklar inşa ettik. 5 bin küçükbaş, 3 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 8 bin hayvan kapasitesine sahip bu tesisimiz dışında, 11 bin büyük ve küçükbaş hayvan kapasitesine sahip Geçit Mahallesi’ndeki alanda da kurban satışları devam ediyor” dedi.
Kurban Bayramı öncesi yapılacak alışveriş ve kurban kesim yerleri ile kurbanlık alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Bizler her türlü tedbiri aldık ancak, vatandaşlarımızın da uyması gereken bazı kurallar var. Bursa dışından gelen hayvanlar için veteriner sağlık raporu, Bursa içinden gelenler için de kurbana uygun olup olmadığını gösteren pasaport sorgulanmalıdır. Resmi evrak ve kulak küpesi bulunmayan, fiziki kusuru olan, sürekli yatan ve solunum güçlüğü çeken hayvanlar alınmamalı” diye konuştu.
Başkan Dündar, ayrıca kurbanlıkların hijyenik ortamda kesimlerini sağlamak için Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir Kurban Denetim Komisyonu kurduklarını, bu komisyonun kurban satış ve kesim yerlerini bayram boyunca denetleyeceklerini söyledi.
Kaçan kurbanlıkların yakalanması için oluşturulan Kurban Yakalama Timi’nin yanı sıra hayvan satış ve kesim yerlerinde sineklere karşı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin düzenli şekilde görevlerini yaptığını kaydeden Dündar, “Satış ve kesim yerleri, kurban atıklarının rahatsızlık oluşturmaması, çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için bayram boyunca düzenli şekilde ilaçlanacak. Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik Sokak arası, SoğanlıÇirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı ve Panayır Mahallerindeki pazar alanları kurban kesim alanı olarak düzenlendi. Bunun dışında, sokak ve parklarda kurban kesimi kesinlikle yasak. Çevre kirliği ve kötü görüntüye sebep olmamak için vatandaşlarımızdan belirlenen noktalar dışında kurban kesmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız, mahallelerimizde yaşanacak herhangi bir olumsuz durum karşısında 444 16 01 ve 270 70 88 nolu telefonumuzu arayarak yardım isteyebilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Oyuncakçı abi” Mustafakemalpaşa’da
YEREL HABERLER “Oyuncakçı abi” Mustafakemalpaşa’da
Geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor
Mudanya’da kurban kesim elemanı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mudanya’da kurban kesim elemanı eğitimi verildi
Başkan Yünkül: "15 Temmuz milletin direnişiyle zaferle neticelenmiş bir direniş destanıdır"
YEREL HABERLER Başkan Yünkül: "15 Temmuz milletin direnişiyle ...
Karacabey'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de kaza: 1 yaralı
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
-Marmarabirlik genel kurulu yapıldı Asa: “Başarı planlı çalışma ile elde edilir”
YEREL HABERLER -Marmarabirlik genel kurulu yapıldı Asa: “Başarı ...
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Ay yıldızlı bayrak zirvedeki yerini aldı
YEREL HABERLER Ay yıldızlı bayrak zirvedeki yerini aldı
Teknoloji Fen Koleji’nde görkemli mezuniyet
YEREL HABERLER Teknoloji Fen Koleji’nde görkemli mezuniyet
Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da
YEREL HABERLER Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da
Dörtnala kaçış kamerada
YEREL HABERLER Dörtnala kaçış kamerada
Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi
Hırsızlık şüphelilerinin polisten at arabasıyla kaçışı kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinin polisten at arabasıyla ...
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Oylat Türkiye’nin termal turizm markası
YEREL HABERLER Oylat Türkiye’nin termal turizm markası
Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar ...
Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini ...
Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
YEREL HABERLER AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
Avukattan '14 milyon liralık sanal para vurgunu' suç duyurusu
YEREL HABERLER Avukattan '14 milyon liralık sanal para vurgunu' suç ...
Damada cenaze töreni
YEREL HABERLER Damada cenaze töreni