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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Konseyi Çetinkaya ile yola devam

İHA

Kent Konseyi Çetinkaya ile yola devam

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya güven tazeledi.
Gemlik Kent Konseyi’nin 4. olağan genel kurulu Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Av. Mert Dimili ile Zeynep Akış Serintürk, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş seçilirken divan üyeleri ise Mudanya Kent Konseyi Başkanı Cumhur Aksan ile Mudanya Kent Konseyi Genel Sekreteri Simge Ceran oldu.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan toplantıda mevcut başkan Gürhan Çetinkaya söz aldı. Kent Konseyi’nin iki yıllık çalışmalarını anlatan Başkan Çetinkaya iki yılda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsederek şöyle konuştu: “Göreve geldikten sonra pek çok etkinlik gerçekleştirdik. 5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’ni düzenledik. Dünya Çevre Günü programlarında sahil ve deniz temizliği programları düzenledik. Engelli çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız oldu. Kadın Meclisimiz Ramazan aylarında yüzlerce aileye erzak desteği, pide ve ekmek ikramında bulundu. Çalışmalarımız devam ederken maalesef biz de pandemi ile karşı karşıya kaldık. Bu sürede sosyal yardımlaşma çalışmalarımıza hız verdik. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim kurulumuz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Açık oylama ile yapılan seçimde Gürhan Çetinkaya ve listesi katılan delegelerin oy birliği ile yeniden Gemlik Kent Konseyi Başkanı seçildi.
Gemlik Kent Konseyi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Gürhan Çetinkaya, Adem Kaptan, Akif Alanlar, Ender Yaylı, Erol Coşkun, Fatih Ustalar, İsmail Beki, Mualla Çiğdem, Mürüvet Günay, Öznur Çukadar, Pınar Ateşli, Sevgi Terzi, Tuğan Büyükbaşaran, Vural Parlak, Ercan Demir, Zeynep Başaran, Hüseyin Sukuşu, Çiğdem Ateş, Murat Tamer, Onur Bıyık, Gürhan Kırmızıay, Nermin Canbaz, Ercüment Altey, Oğuzhan Obuz.

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