Kuaförde korkutan yangın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kuaförde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, işletme sahibi kadın ise yanan iş yerini endişeli gözlerle seyretti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Orhangazi’de Camikebir Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir bayan kuaföründe meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işyeri sahibi tarafından kapatıldıktan kısa bir süre sonra kuaförde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan işyerine müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle müdahalenin zor yapıldığı yangın ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Yangını haber alır almaz olay yerine gelen işletme sahibi Necla Yıldız ise dükkanının yangının endişeli gözlerle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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