Bursa'da kadın kuaföründe yangın



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın kuaföründe çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Camikebir Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki bir kadın kuaför dükkanında meydana geldi. Kadın kuaförü Necla Yıldız iş yerini kapattıktan yaklaşık yarım saat sonra komşuları kuaför dükkanından yoğun duman fark etti. Çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine ve iş yeri sahibi Necla Yıldız´a bildirirken kuaför dükkanından alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis 5 katlı apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, olay yerine gelen Necla Yıldız çalışmaları endişeli içerisinde izledi. Polis, maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-07-14 23:10:18



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