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(Özel) Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı Bursa’da dükkana giren hırsızlar 200 bin liralık gümüşle ortadan kayboldu o anlar kameralara anbean yansıdı

İHA

(Özel) Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı Bursa’da dükkana giren hırsızlar 200 bin liralık gümüşle ortadan kayboldu o anlar kameralara anbean yansıdı

Bursa’da restorasyon çalışmalarının ardından kepenkleri yapılmayan bir gümüş dükkanına giren hırsızlar 200 bin liralık gümüş eşyayı alıp kayıplara karıştı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorasyonu tamamlanan cadde üzerinde yaklaşık bir yıldır kepenklerinin takılmadığını iddia eden iş yeri sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Sabah erken saatlerde gümüş dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi ilk olarak ellerindeki aparatla kilidi kırdı. Daha sonra ara sokağa saklandı. Kimsenin durumu fark etmediğini gören hırsızlar tekrar geri gelerek bu sefer içeri girdi. Duvarda ve vitrinde asılı olan yaklaşık 200 bin lira değerindeki gümüş malzemeyi alan hırsızlar ardından kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Kemal Çamlıca, ’ Bu sabah saat 05.20 sıralarında dükkanımda hırsızlık olayı olmuş. Epey mal çalınmış. Bu olaydan sonra gümüşçülük yapamayacak duruma geldik. Tahminen satış fiyatıyla 200 bin liralık malım çalındı. Ben 11 senedir burada dükkan işletiyorum. Daha önce de bir kez daha olmuştu hırsızlık, o zaman da çantam çalınmıştı. Bu sabah hırsızlar kapıyı açık bırakıp gitmişler. Yoldan geçen vatandaşın biri kapıyı açık görünce polis ekiplerini aramış. Polisler gelmiş sonra beni aradılar geldim dükkana. Baktım bi rşey kalmamış. Benim daha önce burada kepengim vardı. Restore edildikten sonra tekrar geri takılacaktı. Fakat takılmadı. Yaklaşık bir yıldır hep müracaatta bulundum. Şimdi tek kilit var kapımda. Dört kilit olsaydı belki de bu kadar kolay olmayacaktı hırsızlık olayı’’ dedi.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin ilk olarak dükkan kapısının önüne gelerek kilidi kırdıktan sonra kaçtıkları, daha sonra geri dönerek kapıyı açıp girdikleri görüldü. Diğer açıdan ise, vitrinde ve camda asılı olan gümüş aksesuar ve eşyaları alarak hızla kaçtıkları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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