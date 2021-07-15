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"Güçlü ekonomi, cesur kadınlarla mümkün" DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel, TOBB Bursa KGK yönetimini ağırladı

İHA

"Güçlü ekonomi, cesur kadınlarla mümkün" DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel, TOBB Bursa KGK yönetimini ağırladı

TOBB Bursa KGK Yönetimini ağırlayan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ekonomide güçlü adımların ancak cesur kadınlar sayesinde atılabileceğini söyledi. TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın da “Nilüfer Çevikel gibi başarılı iş kadınları, girişimci kadınlarımıza cesaret veriyor.” dedi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB Bursa KGK) Başkanı Sevgi Saygın ve Kurul üyelerini ağırladı. TOBB Bursa KGK’nın, iş dünyasının en etkin yapılanmalardan biri olduğunu kaydeden Çevikel, “İş dünyasında kadınların, karar verici konumda daha çok yer alması yönündeki her çalışmanın destekçisiyiz.” dedi.
‘TOBB Bursa GKK en etkin kadın örgütlenmesi’
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve DOSABSİAD tarihinin ilk ve tek kadın Başkanı olduğunu hatırlatan Nilüfer Çevikel, göreve gelir gelmez her iki derneğin isimlerindeki ‘iş adamları’ ibaresini ‘iş insanları’ olarak değişmesini sağladığını belirterek “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılımının artması ve karar verici pozisyonda daha etkin şekilde yer alması ülkemizin gelişmişlik düzeyini de yükseltecektir. TOBB Bursa KGK gibi alanında en etkin olan örgütlenmelerin faaliyetleri, iş dünyamızın yönünün belirlenmesi açısından kritik önemde. Kadınlarımız cesaretle yola çıkıp ekonomimize yön verecek en üst mevkilerde etkin roller üstlenmeli. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün belirleyici olduğu yeni dünya düzeni, ancak güçlü kadınların cesur adımlarıyla sağlıklı bir şekilde inşa edilebilir.” diye konuştu.
"Çevikel'in başarıları girişimci kadınlarımıza cesaret veriyor"
Nilüfer Çevikel’in iş dünyasında elde ettiği başarıların kadın girişimciler için ilham verici olduğunu kaydeden TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın ise “Sanayide kadınların faaliyet gösterdiği pek çok alan var ancak kilit ve karar verici noktalarda yeterli sayıya ulaşılabilmiş değiliz. Kadınlarımızın hem sanayide hem de iş dünyası örgütlenmelerinde karar verici olmaları için girişimlerde bulunuyoruz. Sayın Çevikel’in DOSABSİAD ve TÜGİAD tarihinin ilk kadın Başkanı olarak tarihe geçmesi, bu anlamda kadınlarımıza cesaret veriyor. Böyle cesur kadınların sayısı arttıkça güçlü Türkiye hedefine daha hızlı adımlarla yaklaşacağız.” ifadelerini kullandı.

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