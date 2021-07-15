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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

İHA

Tuğla yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay dün 12.45 sıralarında Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JB 037 plakalı kamyon ilçe merkezine tuğla nakliyesi yaptığı esnada rampa aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yüklü olması sebebiyle manevra kabiliyeti olmayan kamyon takla atarak yol kenarına düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araç sürücüsü ve yanındaki 3 kişiyi olay yerinde müdahalesinin ardından Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Kasada bulunan tuğlalar yola savrulurken, ekipler yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. Kazada yaralanan şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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