Yıldırım Beyt-i Makdis Akademi başladı

Yıldırım Belediyesi, Siyaset ve Medya Akademisi, Düşünce ve Medeniyet Akademisi’nin ardından hayata geçirdiği Strateji Güvenlik Okulu ve Beyti Makdis Akademisi ile ilçenin eğitim, kültür ve düşünce hayatına katkı sunuyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal yaşamını hareketlendirmek ve vatandaşların ufkunu açmak için önemli projeleri hayata geçiriyor. Siyaset ve Medya Akademisi, Düşünce ve Medeniyet Akademisi’nin ardından Strateji Güvenlik Okulu devam ederken Beyti Makdis Akademisi de start verdi. Beş hafta ve 10 oturum şeklinde sürecek olan Beyti Makdis Akademisi’nin ilk haftasında Gazeteci Yazar Taha Kılınç, “Coğrafya ve Mekânlar” ve “Şehir Olarak Kudüs” konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

Kudüs ile ilgili farkındalığın artırılması ve bölgede yaşanan olayların tarihsel, dini, politik ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Beyti Makdis Akademisi’ni hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Amacımız ilk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Kudüs’ü insanlarımıza anlatmak ve bu eğitimle katılımcılarımıza bölgeyi yakından tanıma imkânı sunmak. Eğitim programının ardında ise gerçekleştireceğimiz sınavda başarı gösteren 3 kardeşimizi Kudüs’e göndereceğiz. Taha Kılınç bu alanda en iyi hocalarımızdan biri. Hemşehrilerimizin hocamızdan en iyi şekilde istifade etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akademi derslerine talebin oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımız bütün projelerimizde bizi sıkı bir şekilde takip ediyor. Yaptığımız eğitimlerde yalnızca Bursa’dan değil aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinden başvuru alıyoruz. Yıldırım Beyti Makdis Akademisi’ne yüzlerce başvuru aldık. Pandemi kuralları kapsamında salonun yüzde 50 kapasitesinde katılımcı kabul ettik. Şehir dışından programımıza iştirak eden öğrencilerimiz var. Sizlerden gelen geri dönüşlerin olumlu olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizler sizden aldığımız motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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