Bursalılar 15 Temmuz şehitlerini andı

Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler dualarla anıldı.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminin 5. yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da şehitler dualarla anıldı. Gün boyunca şehitliklerin ziyaret edilmesi ve fotoğraf sergilerinin ardından gece de belgesel gösterimi yapıldı. Şehitler için Kuranı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa yaptığı konuşma dev ekranlarla seyredildi.

Programın açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gerçekleştirdi. 15 Temmuz’da ayrılıkların ve farklılıkların kenara bırakılıp yek vücut olunduğunu ifade eden Aktaş, “15 Temmuz milletin devletle bütünleşmesidir. 15 Temmuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında, hainlere dersinin verildiği şanlı bir gündür. FETÖ sinsi emellerinden vazgeçmiş değildir. Her gün yeni gizli yapılar deşifre ediliyor, yeni tutuklamalar oluyor, kolluk kuvvetlerimiz ve adli merciler titizlikle vazifelerini yapıyor. Yıllardır takiyeyi meziyet bilip insanları kandıran bu hain örgüt bir an bile boş durmuyor. Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin yükselişini ve büyümesini hazmedemeyenler boş durmayacaktır. Bizler de yaptığımız işleri ibadet aşkıyla yapıp Türkiye’nin daha güzel yarınlara erişmesi için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye’nin geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Bu şuur ile 15 Temmuz’u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.



"Tam bağımsız Türkiye’yi inşa etme yolunda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, “Milletin silahı, uçağı, tankıyla insanlara saldırarak 251 kişinin şehit edildiği o karanlık gecenin ve buna karşı asil milletin ‘Bu ülkeyi işgal ettirmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, liderimizi size yedirtmeyeceğiz’ diyerek bedenlerini siper etmişlerdir. Zor coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyada ihanetlerin, oyunların hiç bitmediğini de biliyoruz. Bu kuklaları oynatanların, hainleri besleyenlerin kim olduklarını gayet iyi biliyoruz. Sizlerden aldığımız destekle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız güçle tam bağımsız Türkiye’yi inşa etme yolunda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” diye konuştu.



“15 Temmuz bunların ötesinde bir ihanettir”

Eski Bakan Faruk Çelik de yaptığı konuşmada, “15 Temmuz, sıradan bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz yaşanan darbelerden bir darbe değildir. 15 Temmuz bir iktidar mücadelesi darbe girişimi değildir. 15 Temmuz bunların ötesinde bir ihanettir. Vatan hesaba katılarak, vatan hedeflenerek, bölmek için uluslar arası güçlerin oyuncağı olarak yapılan büyük bir ihanetin adıdır 15 Temmuz. Onun için aziz Bursalıları karşı karşıya bulunduğumuz örgütü küçümsemeyin. Çocukları atomu bölsünler diye okula gönderdi birçok samimi insan. Ama onlar vatanı bölmeyi öğrettiler” ifadelerine yer verdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yaptığı konuşmada, “Aziz milletimizin kahramanlık destanı olarak tarihe geçen 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak aziz şehitlerimizi anmak için toplandık. Demokrasiye hiçe sayan Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte, gözlerini kan bürümüş, kökleri dışarıda, hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istenmiştir. Milletimizin vergileri ile alınan tankları, silahları yine devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir. Düşmanların harp sahalarında yapamadıklarını, alçaklar aziz milletimize reva görmüşlerdir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Uğur Işık ile devam eden program, 00.13’te sala okunmasının ardından sona erecek.

