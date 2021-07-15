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Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi

DHA

Bursa'da 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi


İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bursa Valiliği tarafından Demokrasi Meydanı´nda düzenlenen tören, belgesel gösterimi ile başladı. Törene; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dualar okundu. Tören, mehter takımının konseriyle devam etti. Ardından, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı.
'ASKER GÖRÜNÜMLÜ HAİNLER AZİZ MİLLETİMİZE ALÇAKLIK YAPMIŞTIR'
15 Temmuz şehitlerini anarak, konuşmasına başlayan Vali Canbolat, "Milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz ve silahlarımız yine devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir. Düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadığı alçaklığı milletimize reva görmüşlerdir. Hamd olsun ki Cenabı Allah'ın lütfu, sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz, tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı ve yüreğiyle dikilmiş, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiştir. Milletimiz karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir" dedi.
'TÜRKİYE ARTIK 15 TEMMUZ ÖNCESİNDEN DAHA DA GÜÇLÜDÜR'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazmışlardır. Şehitlerimiz gönlümüzdeki yerleri daima muhafaza edecekler. Bugün ortaya çıkan bir gerçek var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Türkiye artık 15 Temmuz öncesinden daha da güçlüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz güvence altındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Devletimiz, milletimiz ile el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan bu hainleri temizlemiştir. Artık bizim tek bir hedefimiz var. Bizden sonraki nesillere daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Muammer İRTEM
2021-07-15 22:30:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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