Bursa'da genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bursa'da genç doktordan acı haber geldi

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Bursa'da İznik Devlet Hastanesinde görevli olan anestezi doktoru 41 yaşındaki Semih Özdil, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik Devlet Hastanesinde görevli olan 41 yaşındaki Uz. Dr. Semih Özdil, İznik’te evinde kalp krizi geçirdi. İlk olarak İznik Devlet Hastanesine kaldırılan genç doktor sonrasında Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir hastanesinde Özdil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi İznik Elbeyli’den olan Özdil'in ani vefatı herkesi derinden üzdü. Genç doktor bugün toprağa verilecek.

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