Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA) BURSA´da, taksiyle uyuşturucu satışı yaparken yakalanan Servet D., gözaltına alındı. Servet D.'nin üst aramasında 42 gram metamfetamin, evindeki buzdolabında ise 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği´ne bağlı ekipler, Servet D.´nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Servet T.'yi taksiyle uyuşturucu satışı yaparken yakalayarak, gözaltına aldı. Üst aramasında cebinde 42 gram metamfetamin bulunan Servet D.´nin evinde yapılan aramada da buzdolabının içine saklanan 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-16 10:42:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.