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Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda buz dolabında gizli 3.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda buz dolabında gizli 3.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenledikleri baskında 3 kilo 512 gram metanfetamin maddesi ele geçirdiler. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler buzdolabında ele geçirildi.
Servet D. isimli şahsın ticari taksi ile yolcu olarak gezdiğini tespit eden ekipler, aracı Alanyurt yolunda durdurdular. Şahsın üst aramasında 42 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın Kemalpaşa Mahallesindeki evine de operasyon düzenlendi.
Narkotik Büro Amirliği, İnegöl KOM Grup Amirliği ve İnegöl Yunus Ekipleri ile birlikte yapılan aramada buzdolabı içerisinde 3 kilo 470 gram metanfetamin maddesi tespit edildi. Yapılan aramada toplam 3 kilo 512 gram metanfetamin maddesi, 2 adet çalışır halde hassas terazi, 2 bin 700 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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