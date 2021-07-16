İnegöl’de kurulacak pazarların günleri belirlendi

Bayram öncesi cumartesi, pazar ve arife günü olan pazarlar belli oldu. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, arife günü kurulacak pazarlarda bayramın ilk günü kurban kesimi yapılacağından alanın kesime hazırlanabilmesi için saat 20.00’da satışa kapatılacağı ifade edildi.

İnegöl’de bayram hareketliliği başladı. Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu artarken, son 3 gün İnegöl’de kurulacak semt pazarları da netleşti. İnegöl Belediyesi 17 Temmuz Cumartesi, 18 Temmuz Pazar ve 19 Temmuz Pazartesi (arife) günü kurulacak pazarları duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü İnegöl’de cumartesi pazarı ve Merpa Kıyafet Pazarı kurulacak. Cumartesi günü normal şartlarda Merpa’da kurulan oto pazarı ise bu hafta Merpa’da kıyafet pazarı kurulacağından nikah dairesi önüne alındı.

18 Temmuz pazar günü ise; Mesudiye, Akhisar, Yeniceköy konutlar pazarı ve Merpa Kıyafet Pazarı olmak üzere 4 ayrı pazar kurulacak.

19 Temmuz pazartesi günü (arife) de pazartesi pazarı, Merpa Alanyurt salı pazarı açık olacak. Ancak arife günü kurulacak pazarlar, bayramın ilk günü kurban kesimi için de kullanılacak. Bu nedenle alanın kesime hazırlanabilmesi için pazarlar akşam saat 20.00’da satışa kapatılacak.

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