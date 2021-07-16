Buzdolabından 3.5 kilo uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda buzdolabında gizli 3.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenledikleri baskında 3 kilo 512 gram metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler buzdolabında ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Servet D. isimli şahsın ticari taksi ile yolcu olarak gezdiğini tespit eden ekipler, aracı Alanyurt yolunda durdurdular. Şahsın üst aramasında 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenlendi.

Narkotik Büro Amirliği, İnegöl KOM Grup Amirliği ve İnegöl yunus ekipleri ile birlikte yapılan aramada buzdolabı içerisinde 3 kilo 470 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Yapılan aramada toplam 3 kilo 512 gram metamfetamin maddesi, 2 adet çalışır halde hassas terazi, 2 bin 700 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.