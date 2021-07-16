Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı, evinin buzdolabında 3,5 kilo metamfetamin bulundu (2)

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TUTUKLANDI

Bursa´da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Servet Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-16 13:50:45



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