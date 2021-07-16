Yenişehir ovasında hasat zamanı

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yağan yağmurlar Yenişehir Ovası'nda etkili oldu. Yoğun yağışlar sonrası buğday arpa biber çeşitlerinin hasadına başlandı.





Birçok ürünün ekim ve dikiminin tamamlandığı, bazı ürünlerde ise hasada başlandığı Yenişehir Ovası'nda başlayan yağmur yağışı bazı ürünlere iyi gelirken kimi ürünlerin hasadını erteledi. Yağmurların ekili ayçiçeği ve mısırların gelişimine ise önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Çerezlik ve yağlık ayçiçekleri için bu yağmurlar adeta şurup gibi geldi. Çiçek açan ayçiçeklerine tam da zamanında yağmur yağdı. Tohumluk ve silajlık mısırların gelişimine de önemli etkisi olacak yağmur yağışının" diye konuştu.

Geçen hafta başlayan yağmur sonrası buğday hasadına başlandığını,biber çeşitlerinin ise hasadının devam ettiğini söyleyen Aktaş, özellikle biber, domates ve taze fasulye gibi ürünlerde, oluşacak nem nedeniyle hastalıkların ortaya çıkabileceğine işaret etti. Yağmurun çerezlik ve yağlık ayçiçeği ile mısırların gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini anlatan Aktaş, bu ürünlerin suya ihtiyaç duyduğu dönemde yağışın geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.