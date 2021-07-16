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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların bayramlıkları Osmangazi’den

İHA

Çocukların bayramlıkları Osmangazi’den

Osmangazi Belediyesi’nin gönüllere dokunan ‘Belediyem Benimle’ ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ev ziyaretleri yaparak sürpriz hediyelerle çocuklarınyüzünügüldürdü.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Osmangazi Belediyesi, çocukların bayram heyecanına ortak oldu. Sosyal belediyecilik konusunda örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi ‘Belediyem Benimle’ ekipleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri Kurban Bayramı öncesinde ziyaret ederek çeşitli hediyelerle sevindirdi. Bayram vesilesiyle 200 haneyi ziyaret eden ekipler, 450 çocuğa oyuncak, bayramlık giysi ve kırtasiye malzemesinin yanı sıra kıyafet çeki hediye etti. Sürpriz hediyelerle büyük mutluluk yaşayan aile ve çocuklar, kendilerini unutmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.
Bayramların dayanışma ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, “Bayramlar çocuklarla güzel. Her bayram olduğu gibi bu yılda çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Bütün hemşehrilerimizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

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