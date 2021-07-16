Yerli ipekböceğinin genetik kaynakları muhafaza edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yerli İpekböceği Genetik Kaynaklarının Muhafazası Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Projede, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında hat tescili yapılan ve Bursa ipeğini meşhur kılan Bursa Beyazı ve Bursa Beyazı Alaca hatları yer alıyor. Mevcut hatların gen kaynağı olarak muhafaza edilmesi, hibridasyon çalışmalarına ışık tutacak verimle ilgili karakterlerin tespit edilmesi ve bu karakterlerde yıllar üzerinden meydana gelecek değişikliklerin saptanması ile hatların daha iyi gözlenmesi bu çalışmanın başlıca amaçlarını oluşturuyor.

Söz konusu ipekböceği hatları ülkemizin öz varlığı kabul edilerek ekonomikbiyolojik ve kültürel bir zorunluluk olarak konu ile ilgili tek kamu kuruluşu olan, ancak 2004 yılında kapatılan ve Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verilen İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü binalarında gen kaynağı olarak muhafaza ediliyor. Bunlar polihibrid yetiştiriciliğe geçilmeden önce elde bulunan hatlar. İpekböceğinin biyolojisi gereği bir yıldan fazla süreyle muhafaza edilmesi mümkün olmadığından her yıl üretilmesi gerekiyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde, tohum üretim binaları, laboratuar ile soğuk hava depoları ve 30 dönümlük dut bahçesinde ipekböceği polihibrit yumurta üretimi kutulama ve yumurtaların saklanması faaliyetleri ile dut fidanı üretimini yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, “Gen kaynaklarımızın korunması ülkemiz açısında son derece önemli. Bizde bakanlığımız ve il müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü proje ile yerli ipekböceği gen kaynaklarının muhafazasını ve gelecek nesillere aktarımını son derece önemsiyoruz” dedi.

İpekböceği yumurtalarının dişi kelebeklerinin pebrin hastalığı yönünden muayeneleri Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılıyor.

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