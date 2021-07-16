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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'un mali raporu açıklandı

DHA

Bursaspor'un mali raporu açıklandı


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Bursaspor Kulübü tarafından açıklanan mali raporda; 2. Başkan Emin Adanur´un 12 milyon 99 bin 791 lira ile dernek gelirlerinin iki katı seviyede kulübe katkı sağladığı kaydedildi. Yeşil-beyazlıların gelirleri böylelikle 18 milyon 114 bin 839 lira seviyesine yükselirken; kasadan ise transfer yasağının kaldırılabilmesinin yanı sıra kişi ve kurumlara yapılan ödemeler kapsamında 17 milyon 807 bin 611 lira çıkış oldu.
Bursaspor Kulübü tarafından, mali duruma ilişkin bilgilendirme yapıldı. 29. Yönetim Mali İcmal 2021 raporunda dernek mevcut gelir, transfer yasağını (tahta) kaldırabilme amacıyla yapılan ödemeler, futbolcu ve personel ödemeleri ve kalan miktar paylaşıldı. Rapora göre; dernek mevcut devir 510 bin 769 lira 11 kuruş olarak açıklandı. Gelirlerin dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:
Kira gelirleri 39 bin 378 lira 42 kuruş, loca gelirleri 300 bin lira, reklam ve sponsorluk gelirleri 370 bin 389 lira 84 kuruş, bağış gelirleri 403 bin 276 lira 50 kuruş, üye aidat gelirleri 188 bin 650 lira, Türkiye Futbol Federasyonu gelirleri 576 bin 562 lira 41 kuruş ve diğer kulüp satış ve Telekom A.Ş. gelirleri 3 milyon 626 bin 21 lira 42 kuruş.
ADANUR'DAN GELİRLERİN 2 KATI DESTEK
Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur ise kulübe 12 milyon 99 bin 791 lira 38 kuruş katkı sağladı. Adanur´un oluşturduğu gelir ile birlikte Bursaspor Kulübü´nün gelirleri de 18 milyon 114 bin 839 lira 8 kuruşa yükseldi.
TRANSFER YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN 6 MİLYON 284 BİN LİRA ÖDEME
Bursaspor Kulübü, transfer yasağının kaldırılabilmesi amacıyla `tahta´ ödemeleri için 6 milyon 284 bin 640 lira 1 kuruş ödeme gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra; futbolcu eski sezon ve yeni sezon ödemeleri için 7 milyon 285 bin 40 lira, cari hesap, banka ve benzeri ödemeler için 2 milyon 977 bin 37 lira 92 kuruş ile personel ödemeleri için 1 milyon 260 bin 893 lira 64 kuruş ödemeleri yapıldı.
Bu ödemeler ışığında kasadan toplamda ise 17 milyon 807 bin 611 lira 57 kuruş çıktı. Kalan mevcut rakamlar ise kulüp tarafından 307 milyon 227 bin 51 kuruş olarak açıklandı.
Öte yandan Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, 2 kişi/kurum ile daha anlaşma sağlandığını ve transfer engelinin kaldırılabilmesi için 11 kişi/kurumun kaldığını belirterek, "Hiçbir şeye takılmadan, işimize yoğunlaşıp, sözümü tutacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-16 19:56:00

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