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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EDS ihalesi iptal edildi

İHA

EDS ihalesi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini ortadan kaldırmak ve düzenli bir trafik akışı tesis etmek için projelendirilen ve BURULAŞ tarafından yapılan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ihalesi iptal edildi.

Bilindiği üzere, ‘Bursa ili sınırları içerisinde EDS (Elektronik Denetleme Sitemi), KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve TKM (Trafik Kontrol Merkezi) Sistemlerinin Kurulması, Devreye Alınması ve Bakım Onarım İşleri Hizmet Alım İşi’ BURULAŞ tarafından 30 Haziran’da ihaleye çıkarılmıştı. Marka firmaların ilgilendiği, Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ihale kapsamında 22 firmanın sistem üzerinden ihale dosyasını indirmesine rağmen, ihaleye 2 firma katılmıştı. Kamu ihale kanunu kapsamında yapılan EDS ihalesine katılan İstanbul firması Torkam İnşaat Yatırım A.Ş. ve ISSD Bilişim A.Ş. iş ortaklığı 785 milyon lira fiyat verirken, ihalede 720 milyon lira fiyat veren ve halen Edirne Belediyesinin EDS sistemini işleten Ankara firması CABA Grup en ekonomik teklifi vermişti.

BURULAŞ ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede en iyi teklifi veren firma, 2 temel evrakının eksik olması ve teknik dokümanlardaki eksiklik nedeniyle ihaleden elendi. Geriye kalan ikinci firma ile elenen firma arasında 60 milyon TL gibi ciddi bir fiyat farkı olması, tek firma ile rekabetin sağlanamaması ve kamu menfaati göz önüne alınarak ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

Trafiğe kayıtlı 985 bin aracın bulunduğu, Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına giren rakamlara göre son 10 yılda meydana gelen 53 bin 986 trafik kazasında 80 bin 299 kişinin yaralandığı, 702 kişinin ise yaşamını yitirdiği Bursa’da, trafik güvenliğinin sağlanması adına Elektronik Denetleme Sistemi hayati önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi projenin 3 temel bileşeninden biri olan Trafik Kontrol Merkezi’ni (TKM) belediye kaynaklarıyla hayata geçirecek. Projenin bu etabı için yaklaşık 6070 milyon TL’lik bir yatırım yapılması öngörülüyor.

Sadece trafik güvenliği değil aynı zamanda şehrin asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi elzem olan EDS (Elektronik Denetleme Sitemi) ve KGYS’nin (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) de Bursa’ya kazandırılması ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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