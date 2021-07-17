İnegöl'de depoda çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, saman balyalarını bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken balya halindeki tonlarca saman kül oldu.İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği depoda, saat 02.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan samanlara sıçrayan yangın kısa sürede büyürken, depodan alevlerin yükseldiğinin gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etti. Güçlükle kontrol atlına alınan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.Olayda can kaybı yaşanmazken depoda bulunan tonlarca saman küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-17 05:22:52



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