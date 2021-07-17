Bursa'da iki katlı metruk binada yangın

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü. Yangının ardından binanın kalan kısmının yıkılma tehlikesine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangın, saat 3.30 sularında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi´nde meydana geldi. Sinanbey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alınırken, yangının çıkın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.FOTOĞARFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-17 05:56:51



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