Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; 1 ağır yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonuna dalan hafif ticari araç tabela direğine çarptı. Sürücü Mustafa Biçen´in (28) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara´dan Bursa yönüne giden Mustafa Biçen yönetimindeki 16 KFY 73 plakalı hafifi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpıp sağ tekeri kopan araç, akaryakıt istasyonuna girip tabela direğine çarptı. Kazada Mustafa Biçen yaralandı.

İlk müdahalesi, kaza sırasında yakıt ikmali yapan jandarma ekipleri ile istasyon çalışanları tarafından yapılan Biçen, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Biçen´in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ticari aracın bariyere çarpıp savrularak akaryakıt istasyonuna girdiği, yakıt pompalarına doğru giderken kaldırıma çarpıp yön değiştirerek tabela direğine çarptığı görüldü. Bu sırada akaryakıt istasyonu çalışanları ve yakıt ikmali yapan jandarma ekiplerinin kısa süreli panik yaşadığı da görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-17 07:40:51



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