(Özel) Bursa’da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu

Bursa’da 5 yıldızlı hayvan otelinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan hayvan otelinde yaz tatili ve bayram yoğunluğu yaşanıyor. Hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar, 5 yıldızlı otelleri aratmayan, klimalı ve 24 saat kamera ile izleyebildikleri odalara hayvanlarını bırakmak için yarışıyor. Ahmet Ersan Ablak’a ait kedi ve köpeklerin kaldığı otelde 64 oda bulunuyor. Tüm hayvanlar ayrı odalarda kalıyor. Gebe kediler için özel doğumhanelerin bulunduğu otelin çiftlik alanında ise hayvanların enerjileri atacakları mekanlar bulunuyor. Kedilerin gecelik ücreti 75 lirayken, köpekler ise boyutlarına göre 100, 125 ve 150 TL olarak fiyatlandırılıyor. Sadece tatilde değil, çalışanlar da kedi köpeklerini günü birlik otele bırakabiliyor.

3 yıldır hizmet verdiklerini ifade eden Ahmet Ersan Ablak, “Hayvan otelimiz insanların kaldığı otellerden esinlenerek yapıldı. Bu uygulamayı Amerika’da görmüştüm. Bunu Bursa’da yapmak istedik. Türkiye’de bu şekilde çalışan sadece 2 yerden biriyiz. Her odamızda klima var ve sürekli çalışarak sıcaklık derecesi sabit tutuluyor. Hayvanlarını bırakanlar kameralar aracılığı ile 24 saat izleyebiliyorlar” dedi.

Hayvanların mamalarını ve sevdikleri eşyalarını sahiplerinin getirdiğini ve müşterinin talebine göre dizayn ettiklerini de vurgulayan Ablak, “Bizler burada hayvanların en iyi şekilde kalacaklarını ortamı hazırlıyoruz. Özellikle tatil ve bayram dönemlerinde yoğunluğumuz artıyor. Rezervasyon sistemi ile çalıştığımız için şu an sırada 25 kedi, 15 köpek bekliyor. Ayrıca bizim çiftliğimizde mevcut. İsteyen vatandaşların köpeklerini oraya götürebiliyoruz. Orada havuzumuz ve yeşil alanlarımız mevcut” ifadelerini kullandı.

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