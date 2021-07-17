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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski bayramların özlenen anıları bu programda

İHA

Eski bayramların özlenen anıları bu programda

Nilüfer Belediyesi’nin sevilen programı “Benim Nilüfer’im Bayram Özel”, Kurban Bayramı’nda da evlere konuk olacak. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde özel konukların, tiyatro ve özlenen eski bayramları konuşacağı program, izleyenlere keyifli bir bayram yaşatacak.
Nilüfer Belediyesi’nin ilgiyle izlenen bayram programı “Benim Nilüfer’im Bayram Özel”, Kurban Bayramı’nda da evlere konuk olacak. Yankı İçöz’ün sunumuyla gerçekleşecek programın konukları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ile Yapım Yönetmeni Özlem Daltaban ve Tiyatro Sanatçısı Nedim Saban olacak. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın da müzikleriyle eşlik ettiği programın çekimleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşti.
Bayramın birinci günü Nilüfer Belediyesi’nin Facebook, Youtube ve Twitter’daki sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olan “Benim Nilüfer’im Bayram Özel” programında konuklar, özlenen eski bayram kutlamalarından anılar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.
Programda ayrıca, yeni sezonda tiyatro tutkunlarına açık havada, yıldızların altında tiyatro keyfi yaşatacak olan Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun çalışmaları, Balat Atatürk Ormanı’nda sahnelenecek olan yeni sezon oyunları ile Nilüfer Belediyesi’nin yaz dönemi boyunca gerçekleştireceği kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgiler de paylaşılıyor.
Bayram sıcaklığını evlere taşıyan programda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarıyla adeta sanat ormanı olmaya doğru ilerleyen Balat Atatürk Ormanı’nda yapacakları projeleri de açıkladı.

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