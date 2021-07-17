İnegöl'de bayram temizliği sürüyor

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi tüm birimleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve kırsalda bir yandan mahalleler temizlenirken bir yandan da çocuk oyun alanları yıkanarak bayrama hazırlanıyor.

Kurban bayramı öncesi hummalı bir çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, şehrin her alanında temizlik seferberliğini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem kırsalda hem de merkez mahallelerde bayram öncesi yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü kırsal bölgelerde mahalle meydanları ve ana arterleri süpürge araçlarıyla temizlerken, Park Bahçeler Müdürlüğü de kırsal ve merkez mahallelerde çocuk oyun alanlarını yıkayıp temizleyerek bayrama hazırlıyor. Her iki Müdürlük de tüm birimleriyle sahaya inip şehri bayrama hazırlamak adına hummalı bir çalışma yürütüyor.

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