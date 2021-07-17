Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma Milli katılım organizasyonunu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği organize edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma Milli katılım organizasyonunu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği organize edecek

İHA

Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma Milli katılım organizasyonunu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği organize edecek

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD’ye çifte çıkarma yapacak. 2021 Temmuz 2021 tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek olan Premiere Vision New York fuarına 14 firma ile milli katılım organizasyonu gerçekleştirecek olan UTİB, 2022 Temmuz tarihleri arasında yine New York’da gerçekleştirilecek “Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı”na da 24 firmanın katılımını sağlayacak.
Premiere Vision New York fuarına bireysel katılım yapacak 4 firma ile birlikte iki fuarda Türkiye’den önde gelen 42 firma ürünlerini New York’tan dünya pazarının beğenisine sunacaklar.
Pandemi öncesinde Yurt dışı fuarlara en fazla katılım gösteren birlik olma özelliğini taşıyan UTİB; pandemi sürecinde ağırlık verdiği dijital etkinliklerle de Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda boy göstermesini sağlayacak.
Kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerinin sergileneceği Premiere Vision New York’un yılda iki kez düzenlendiğini belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Temmuz ayında 41’incisi düzenlenecek fuarda; 14’ü UTİB’in milli katılım organizasyonu, 4’ü de bireysel olmak üzere toplam 18 firma ile yer alacağız. ABD Türk Tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatımızı artırıyoruz. Dünyanın önemli alıcılarının da yakından takip etmesi ABD fuarlarının bizim için önemini daha da artırıyor” dedi.
"Dijital fuarda da yerimizi alıyoruz"
New York’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde düzenlenen Texworld New York fuarının bu kez dijital ortamda gerçekleştirileceğini belirten UTİB Başkanı Engin, “UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını buna göre gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren toplam 24 firmamız fuarda ürünlerini sergileyecekler. 12 firmamız fuarın dijital bölümünde yer alırken, hibrit versiyonuna ise yine 12 Türk firması katılacak. Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez denenecek olan bu yöntemle 11 ülkeden, 200’e yakın firma fuarda yer alacak. Dünyanın önemli alıcılarının takip edeceği fuarda firmalarımızın ciddi geri dönüşler almasını bekliyoruz. Bu fuarın artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz” dedi.
Giyimlik kumaş, hazır giyim ve ev Tekstili ürünleri başlığı altında 200’e yakın firmanın yer alacağı fuarı 4 binin üzerinde ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor. Starrett Lehigh’da düzenlenecek fuara firmalar bu yıl pandemi koşulları nedeniyle stand açmayacaklar. Ancak ziyaretçiler fuarı gezebilecekler. Katılımcılar, dijital ortamda veya hibrit olmak üzere iki farklı yöntemle fuarda yer alarak ürünlerini sergileyebilecekler.
Fuara digital ortamda katılan firmalar online olarak ürünlerini sergileyecekler ve alıcılarla yine dijital ortamda ikili görüşmeler yapabilecekler. Hibrit ortamda katılacak firmaların ise gönderdikleri numuneler fuar organizatörleri tarafından oluşturulan sergi alanlarında sergilenirken, firmalar yine fuar organizatörünün sağlayacağı altyapı ile alıcılarla online ortamda görüşmeler yapabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor Bolu kampında Samsunspor’la hazırlık maçı yapacak
YEREL HABERLER Bursaspor Bolu kampında Samsunspor’la hazırlık maçı ...
Yıldırım bayrama hazır
YEREL HABERLER Yıldırım bayrama hazır
İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
İznik Çakırca’da altyapı yenileniyor
YEREL HABERLER İznik Çakırca’da altyapı yenileniyor
Bursa'da mezarlıklar bayrama hazır
YEREL HABERLER Bursa'da mezarlıklar bayrama hazır
Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
YEREL HABERLER Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
Otomobilde uyurken yakalandı; 'Ne yapıyorsun' sorusuna 'Uyumuşum' cevabını verdi
YEREL HABERLER Otomobilde uyurken yakalandı; 'Ne yapıyorsun' ...
Prof. Dr. Tayar: Eti taze tüketmeyin, bayram sabahı sakatatları yiyin
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tayar: Eti taze tüketmeyin, bayram sabahı ...
İnegöl'de bayram temizliği sürüyor
YEREL HABERLER İnegöl'de bayram temizliği sürüyor
Eski bayramların özlenen anıları bu programda
YEREL HABERLER Eski bayramların özlenen anıları bu programda
Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı Bursalı ciğer ustası, "Batıda ineklere, koyunlara klasik müzik dinletiyorlar. Anadolumuzun hayvanlarına "moral olsun" diye sıra gecesi yaptık" dedi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi ...
Bursa'da "yatır benim" dedi içine girdi
YEREL HABERLER Bursa'da "yatır benim" dedi içine girdi
(Özel) Bursa’da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde ...
Camiye giderken motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Camiye giderken motosiklet çarptı
Bursa’da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Bursa’da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet ...
Bursa’da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü Bursa’da sabah arabasının yanına gitti, arabasında başka birinin uyuduğunu gördü
YEREL HABERLER Bursa’da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının ...
Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı; 1 ağır ...
Bursa'da iki katlı metruk binada yangın
YEREL HABERLER Bursa'da iki katlı metruk binada yangın
İnegöl'de depoda çıkan yangında tonlarca saman kül oldu
YEREL HABERLER İnegöl'de depoda çıkan yangında tonlarca saman kül ...
2 katlı metruk bina alev alev yandı
YEREL HABERLER 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Yangın merakı vatandaşları gece uykusundan etti
YEREL HABERLER Yangın merakı vatandaşları gece uykusundan etti
Araç petrol istasyonuna daldı: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Araç petrol istasyonuna daldı: O anlar kamerada
EDS ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER EDS ihalesi iptal edildi
Başkan Aktaş: "Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadım"
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: "Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadım"