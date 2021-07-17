3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da inşaatın 3´üncü katından düşen işçi Habip Türeli (18), ağır yaralandı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Şahlan Sokak´taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, dengesini kaybedip, 3´üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, yaralandı. Habip Türel, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Türeli´nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-17 12:33:19



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