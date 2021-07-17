Bursasporlu futbolcular yemekte bir araya geldi

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’da teknik ekip, futbolcular ve personel, mangal partisinde bir araya geldi.

Sezon başı hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor, düzenlenen mangal partisinde bir araya geldi. Gerçekleşen mangal partisineteknik heyet, futbolcular ve personel katıldı. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, oyuncular moral depolarken, A takım masörü Yusuf Bakan’ın da doğum gününü kutlandı. Hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, 19 Temmuz sabahı yapacağı antrenman sonrası Bursa’nın yolunu tutacak. Yeşilbeyazlılar, 22 Temmuz’da da Bolu kampı için yola çıkacak.

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