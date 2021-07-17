Necip Fazıl Kısakürek adına düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu

MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) Bursa Şubesi ile EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube’nin ortaklığıyla düzenlenen 'Gençlerin Kaleminden Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Şairliği' kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bursa’da yürüttüğü çalışmalarla gençlere ecdat sevgisini aşılayan MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) ile EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube ortak bir projeye attı. Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek adına, Bursa genelinde liselerarası 'Gençlerin Kaleminden Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Şairliği' konulu kompozisyon yarışması düzenleyen MTTB Bursa Şube ile EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim ettiler. Jürinin değerlendirmesi sonucu, 1. Şevval Naz Dağcı (Tablet) , 2. Sude Sevim Gülgör (Kablosuz kulaklık), 3. Nazlı Gülbal (BKM 500 TL’lik hediye çeki), ödüllerini EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve MTTB Bursa yöneticilerinin elinden aldılar. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Acar şunları söyledi: “Dereceye giren ve katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. MTTB Bursa Başkanımız Ahmet Taha Aksoy 'un şahsında ekibini kutluyorum. Bu güzel etkinliğe katılım gösteren bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onları yüreklendirip hazırlayan öğretmen, veli ve idareci arkadaşlarımıza da hassaten teşekkür ediyorum. Nesillerimizin değerlerimizi tanımalarına katkısı olduğunu düşündüğüm bu tür faaliyetlerinizin artmasını temenni ediyorum.” dedi.

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