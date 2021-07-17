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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’den açıklama

İHA

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’den açıklama

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, son günlerde yeşilbeyazlı camiada yaşanan kaosla ilgili yapıcı bir açıklama yayımladı.
Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, yeşilbeyazlı camiada yaşanan kaosla ilgili açıklamada bulundu. Kamuoyuyla paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde özellikle Sosyal Medya ve Basın aracılığı ile Bursaspor Kulübü ile ilgili olarak yapılan çeşitli açıklamalar karşısında Bursaspor Divan Yönetim Kurulu olarak zaruri bir açıklama yapmak gereği duyulmuştur. Çok kritik bir dönemden geçen Bursa’nın tek ortak paydası olan Bursaspor Kulübümüzün yapılan karşılıklı açıklamalar ile bir kaos içine sokulduğu, Birlik, Beraberlik ve Kenetlenme yollarının sağlanmasına çalışıldığı bir süreçte oluşturulan bu olumsuz havanın hiçbir kimseye şahsi bir fayda yaşatmayacağı bilinmektedir. Hal böyle iken; Bursaspor’umuza zarar verecek, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olacak açıklamaların şahsi hesaplar aracılığı ile sosyal medya üzerinden yapılması Bursaspor Kulübü’nün menfaatleri açısından son derece tehlikelidir. Bursaspor Kulübü Divan Yönetim Kurulu olarak bu tür iddiaların ve açıklamaların öncelikle Divan Toplantılarında gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve kamu oyunun buradan çıkacak sonuçlarla bilgilendirilmesinin en sağlıklı ve en doğru yol olduğunun bilinmesini isteriz.”
“Koca Çınar’ın daha fazla zarar görmemesi en büyük dileğimizdir”
Açıklama şu şöyle devam etti: “Konu Bursaspor ise iddiaların etkili, yetkili tüm organlarda tartışıldıktan sonra sonuca ulaştırılması en büyük dileğimizdir. Bursaspor’umuz tüm Bursa’nın ortak değeridir. Bu değere verilecek olan her türlü karar ve açıklamaların bir an önce sona erdirilerek 58 yıllık geçmişi olan bu 'Koca Çınar’ın’ daha fazla zarar görmemesi en büyük dileğimizdir. Bursaspor Divan Yönetim Kurulu olarak Bayram tatili sonrası Bursa’nın Mülki İdari Erkanını ve Sivil Toplum Örgütlerini ziyaret ederek Bursaspor Kulübümüzün menfaatleri doğrultusundaki konularda fikir alış verişinde bulunacağız. Bayramlar küskünlerin Barıştığı, Kırgınlıkların sona erdiği, Birlik, Beraberlik ve Bütünlüğün sağlandığı kutsal günlerimizdir. Bu vesile ile tüm Bursaspor camiasının Kurban Bayramlarını kutlar, gözbebeğimiz Bursasporumuzun aydınlığa kavuşacağı günlerde buluşmak Dileğiyle Sevgi ve Saygılarımı Sunarım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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