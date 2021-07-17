Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan yabancı uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, İnegölAlanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Hıdır Hamidu (21) isimli şahıs, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Elektrikli bisikletine binerek kaçan şahıs Köprülü Kavşağa gelince, kendisini takip eden şahıslardan bisikletini bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Yol üzerinden karşıya koşarak geçmeye çalışan gence, A.G. (37) yönetimindeki 16 LEA 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.