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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu

İHA

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu

UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarlada tarihi taşın üzerinde işlenmiş kitabe bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve arkeolog sevk edildi. Kitabe polis ekip otosuyla müze müdürlüğüne teslim edildi.
Oğuz Taflan isimli genç İznik Şehir Stadyumu yakınında bulunan yol kenarındaki bir tarlada tarihi eser fark etti. Durum yetkililere bildirildi. Kitabenin bulunduğu bölgeye polis ekipleri ve müzede görevli arkeolog sevk edildi. Yapılan incelemelerde kitabenin 2 bin yıllık olduğu, üzerine Yunan harfleri ile yazılmış önemli bir tarihi esere ait olduğu öğrenildi. Müze görevlileri eşliğinde tarihi eser polisler tarafından ekip otosuna yerleştirildi. Önemi büyük olduğu iddia edilen kitabe polis ekipleri tarafından İznik Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
Tarlada kitabeyi bulan Oğuz Taflan, “Çok şaşırdım. Tarihi eser olduğunu anladım. Üzerinde yabancı isimler yazıyordu. Yetkililere haber verdim” dedi.

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