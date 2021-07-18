Bursa’da "kaza geliyorum" dedi Dikkatsiz minibüs sürücüsünün ana yolda u dönüşü yaparken otomobile çarptığı anlar kameralara yansıdı

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Bursa’da yol kenarında bulunan minibüsü ile ana yolda u dönüşü yapmak isteyen dikkatsiz sürücü, yolunda seyreden otomobile çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde eski BursaGemlik yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsü, dikkatsiz şekilde u dönüşü yapmak isterken yoldan geçen başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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