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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz yaşam merkezi için imzalar atıldı

İHA

Engelsiz yaşam merkezi için imzalar atıldı

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyor.
Yiğitler Mahallesi’nde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin yanında inşa edilecek ve engelli bireyler ile ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak merkez hayırsever desteği ile yapılacak. Toplam inşaat alanı 5 bin 978 metrekare olan ve 5 bin metrekare de açık alanı bulunan projede; 1 adet çok amaçlı salon ve fuaye alanı, engelli koordinasyon birimi, kadın ve erkek terapi havuzları ve soyunma odaları, 2 adet fizyoterapi odası, 1 adet spor salonu, kadın ve erkek kuaför, kafeterya, 6 adet hobi atölyesi, 3 adet bireysel terapi odası, 2 adet özel eğitim odası, 4 adet psikolog odası, 1 adet aile terapi odası, 3 adet duyu terapi odası, 10 adet gündüz hasta bakım odası, idari ofisler, çocuk oyun alanı, bekleme alanları yer alacak.
‘Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapım protokolü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Hayırsever İş adamı Yıldırım Yıldırım tarafından imzalandı. Protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, ‘Engelsiz Yıldırım’ için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Engelli kardeşlerimizi sosyal yaşamın içinde tutacak projelere büyük önem veriyoruz. Bu amaçla Engelsiz Yaşam Okulu, Engelsiz Ulaşım, Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti gibi çalışmaları hayata geçirdik. ‘Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’ de engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak; tedavi, eğitim, destek alabilecekleri ve sosyalleşmelerine imkân verecek bir merkez olacak. Merkezimizin yapım işini hayırsever iş adamı Yıldırım Yıldırım bey üstlendi. Ne zaman bir hayır işi olsa Yıldırım Bey tereddütsüz elini taşın altına koymuştur. İhtiyaç sahiplerine erzak desteği, sıcak yemek dağıtımı gibi hayır işlerinde kendisi Belediyemize hep destek olmuştur. Şimdi de ‘Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapım işini üstlendiler. Kendisine ve ailesine şahsım ve tüm Yıldırım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hayırsever İş adamı Yıldırım ise, “Böyle bir hayrı işlememize vesile oldukları için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok hayır işleme ve insanlara yardımcı olma fırsatı bulabiliriz” diye konuştu.

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